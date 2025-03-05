Минфин: геолокацию не будут использовать для автоматического определения налогового резидентства

Если клиент банка в 50% случаев заходит в дистанционные сервисы с территории иностранного государства в течение 6 месяцев, то это станет основанием запросить дополнительные сведения о его резидентстве.

Минфин вместе с Росфинмониторингом, Центробанком и ФНС доработал проект постановления об актуализации информации о налоговом резидентстве.

В документе сказано, что данные каналов дистанционного обслуживания Организаций финансового рынка (ОФР) не будут основанием для признания или непризнания резидентства. Однако сведения о геолокации станут для банков поводом запросить у клиентов обновленную информацию. Об этом сказано на сайте Минфина.

Например, если пользователь заходит в мобильное приложение банка преимущественно с территории иностранных государства, то это может свидетельствовать об изменении статуса его резидентства. Постановление обяжет ОФР запрашивать у таких клиентов дополнительные сведения и предоставлять в ФНС полную и достоверную информацию об их налоговом статусе.