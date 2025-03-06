44% компаний повысят зарплату в 2025 году

Откажутся от повышения зарплаты сотрудникам 17% компаний, а 2% и вовсе сократят выплаты.

В 2025 году увеличить зарплату всем сотрудникам собираются в 44% компаний. 21% работодателей планирует повышение только для некоторых категорий: для специалистов (24%), рабочих (20%), средних менеджеров (9%), топ-менеджеров (6%).

В 17% компаний заявили, что не планируют увеличивать зарплату, а 2% организаций и вовсе готовятся к сокращению выплат. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Русской школы управления (РШУ).

«Результаты исследования показывают, что большинство компаний осознают важность конкурентоспособных зарплат и готовы инвестировать в сотрудников. Это позитивный сигнал для рынка труда: рост доходов влияет на мотивацию, лояльность и продуктивность персонала», — сказала директор РШУ Анастасия Боровская.

Зарплату сотрудникам увеличат в пределах 5-10% в 44% компаний, от 11% до 20% прибавят 23% работодателей, а на повышение на 20% готовят только 4% предприятий.

В 2024 году 61% работодателей повышали заплаты, 35% оставили выплаты на прежнем уровне, а 4% сократили оклады сотрудников. В 75% компаниях доход специалистов соответствует рыночным показателям, в 8% случаев зарплаты оказались выше рынка, а 17% работодателей платят ниже этой границы.