Банки начали продавать страховки от потери процентов по депозитам

Страховщики и банки активно продвигают полисы с защитой процентов по вкладам. Они позволят клиентам сохранить доходность при досрочном закрытии депозита.

В конце 2024 года крупные банки и страховщики стали активно продвигать полисы, которые могут защитить начисленные проценты по вкладам при досрочном расторжении договора.

Подобные продукты уже есть или готовят к запуску в «Согазе», «Росгосстрахе», «Ингосстрахе», «Ренессанс страховании» и «Альфастраховании». Также страховки вкладов предлагают в ВТБ, Газпромбанке, в Альфа-Банке и РСХБ. Об этом пишут «Ведомости».

Стоимость полиса зависит от размера компенсации. Например, в ВТБ за 2-8 тыс. рублей предусмотрена страховка до 400 тыс. рублей, Альфа-Банк предлагает полис за 2,5 тыс. и компенсацию до 250 тыс.

Эксперты издания считают, что несмотря на высокий спрос на вклады и страхование, подобная страховка доходности останется нишевым продуктом и не станет массовым.