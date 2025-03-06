Агрегаторы и маркетплейсы будут устанавливать стандарты качества для самозанятых исполнителей

Кабмин вместе с представителями бизнеса определят, какие преференции будут у самозанятых, которые участвуют в добровольном страховании и платят взносы на пенсию.

Правительство обяжет компании, которые сотрудничают с самозанятыми, устанавливать стандартны качества работы исполнителей, а также контролировать предельное время выполнения услуг, если они связаны с потенциальными рисками. Например, это относится к водителям такси.

Агрегаторы и маркетплейсы будут предлагать особые условия тем, кто добровольно открыл пенсионные или страховые полисы. Объем преференций определят власти при участии бизнес-сообщества и профильных ассоциаций. Об этом пишет Forbes со ссылкой на обновленный законопроект «О платформенной экономике». Его внесут в Госдуму после рассмотрения правительственной комиссии.

Законопроект определит особый статус партнера-исполнителя и создаст правовую базу для защиты самозанятых, которые работают через интернет-платформы. Интересы агрегаторов также будут учтены. Например, они смогут применять к самозанятым меры за неисполнение или ненадлежащее выполнение заказов.