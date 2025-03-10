При переводе на другую работу нельзя устанавливать испытательный срок

Условие об испытании устанавливается только при заключении трудового договора.

Об этом сообщает Роструд в письме от 19.02.2025 № ПГ/01346-6-1.

Перевод на другую работу оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору. Новый трудовой договор в этом случае не заключается.

А раз нет нового трудового договора, то нет и испытательного срока.

Напомним, наличие испытательного срока – не обязательное условие для трудоустройства и включения в трудовой договор.

Срок испытания нового сотрудника не может превышать:

6 месяцев – для главбухов, руководителей и их заместителей;

2 недели – для сотрудников с трудовыми договорами от 2 до 6 месяцев;

3 месяца – для остальных работников.

Как правильно включить испытательный срок в трудовой договор, мы разбирали тут.