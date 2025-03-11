Минфин адресовал к письму ФНС 2010 года, разъясняя учет на УСН коммуналки при сдаче в аренду помещений

Отвечая на вопрос о корректности невключения в облагаемую по ставке 5% базу НДС компенсации за коммунальные услуги, выставленной арендатору, Минфин сослался на позицию ФНС, изложенную в письме от 04.02.2010 № ШС-22-3/86@:
Если в договоре аренды нежилых помещений предусмотрено, что коммунальные платежи входят в состав арендной платы, то при определении налоговой базы по НДС арендодатель должен руководствоваться п. 1 упомянутого письма.
Если коммунальные платежи не включены в арендную плату и взимаются арендодателем с арендатора без НДС как возмещение затрат на содержание арендованных помещений, то налоговая база по НДС определяется арендодателем в соответствии с п. 2 письма.
Данная позиция изложена в письме Минфина от 17.12.2024 № 03-07-11/127324.
Детали про письмо ФНС 2010 года в нашей новости.
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