Минфин адресовал к письму ФНС 2010 года, разъясняя учет на УСН коммуналки при сдаче в аренду помещений

С 01.01.2025 организации на УСН, сдающие в аренду нежилые помещения, стали плательщиками НДС по ставке 5%. Это касается арендной платы, на которую необходимо выставлять счета-фактуры. Однако компенсация расходов за электроэнергию, взимаемая с арендаторов, не будет включаться в налоговую базу, если такие платежи оформлены отдельно от аренды.

Отвечая на вопрос о корректности невключения в облагаемую по ставке 5% базу НДС компенсации за коммунальные услуги, выставленной арендатору, Минфин сослался на позицию ФНС, изложенную в письме от 04.02.2010 № ШС-22-3/86@:

Если в договоре аренды нежилых помещений предусмотрено, что коммунальные платежи входят в состав арендной платы, то при определении налоговой базы по НДС арендодатель должен руководствоваться п. 1 упомянутого письма.

Если коммунальные платежи не включены в арендную плату и взимаются арендодателем с арендатора без НДС как возмещение затрат на содержание арендованных помещений, то налоговая база по НДС определяется арендодателем в соответствии с п. 2 письма.

Данная позиция изложена в письме Минфина от 17.12.2024 № 03-07-11/127324.

Детали про письмо ФНС 2010 года в нашей новости.