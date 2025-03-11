С 2025 года изменились правила расчета НДФЛ для дистанционных сотрудников-нерезидентов. И вычеты им не положены

Доходы дистанционных работников — налоговых нерезидентов РФ, занятых в российских компаниях, теперь облагаются НДФЛ по прогрессивной шкале. Ставка налога зависит от суммы полученных выплат.

С 01.01.2025 введены новые правила расчета НДФЛ для дистанционных работников, не являющихся налоговыми резидентами России. Налоговая ставка для них теперь зависит от суммы полученного дохода:

13% — при заработке до 2,4 млн рублей в год;

15% — для доходов от 2,4 млн до 5 млн;

18% — от 5 млн до 20 млн;

20% — от 20 млн до 50 млн;

22% — для сумм свыше 50 млн рублей.

По НК к доходам от источников в РФ относятся выплаты по трудовым договорам с российскими организациями, кроме случаев, когда договор заключен для работы в зарубежном подразделении отечественной компании, которое там и зарегистрировано.

И новые ставки НДФЛ не применяются к доходам, полученным от индивидуальных предпринимателей, которые облагаются по ставке 30%.

Письмо Минфина от 26.12.2024 № 03-04-06/132155 также уточняет, что налоговые вычеты по НДФЛ, предусмотренные НК, для нерезидентов-дистанционщиков не действуют.