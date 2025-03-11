Продавцы унаследованного жилья могут снизить НДФЛ: примеры расчета от налоговиков

При продаже квартиры, полученной по наследству, налогоплательщики вправе уменьшить доход на расходы наследодателя, если они подтверждены документами.

УФНС опубликовало разъяснения о порядке расчета налога при продаже унаследованной недвижимости. Если квартира была в собственности наследника менее 3 лет, доход от ее реализации подлежит обложению НДФЛ.

Налоговая база может быть уменьшена двумя способами:

Первый вариант — использование имущественного налогового вычета в размере до 1 млн рублей.

Второй — учет документально подтвержденных расходов наследодателя (только близкого родственника) на приобретение им этой квартиры. И давность приобретения наследодателем данной квартиры значения не имеет.

Пример 1 Налогоплательщик в 2022 году от бабушки принял наследство в виде квартиры, а в 2025 году продал за 5 млн руб. У бабушки остались договор купли-продажи и расписка о передаче денег на приобретение этого жилого объекта в размере 3,5 млн руб. Сумма НДФЛ к уплате составит: 5 млн - 3,5 млн = 1,5 млн. руб. х 13% = 195 тыс. руб.

Если документы, подтверждающие расходы, отсутствуют, наследник может воспользоваться имущественным вычетом в размере 1 млн рублей.

Пример 2 5 млн - 1 млн = 4 млн руб. — сумма дохода налогоплательщика.

4 млн - 2,4 млн = 1,6 млн — превышение, с которого налог будет исчисляться по ставке 15%.

2,4 млн х 13% = 312 тыс. руб. — сумма налога, установленная для ставки 13%.

312 тыс. + (1,6 млн х 15%) = 552 тыс. руб. — сумма налог к уплате.

УФНС также напомнило, что срок владения квартирой исчисляется со дня смерти наследодателя, а не с момента вступления в наследство.

Освобождение от НДФЛ предоставят, если недвижимость находилась в собственности более трех лет.