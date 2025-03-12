Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты в своих целях

Абоненты стали получать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками Госуслуг и сообщают, что самозапрет на оформление кредита установлен неправильно. Затем предлагают исправить ситуацию и перейти по фишинговой ссылке.
Если пользователь это сделает, то злоумышленники смогут получить доступ к личному кабинету на портале Госуслуги, снять самозапрет, оформить кредит и забрать деньги. Об этом пишут «Известия».
«Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того, как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий Госуслуги, вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам», — сказали в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).
Есть и другой вариант мошеннических действий. Например, по фишинговой ссылке можно получить вирус, который способен читать коды из СМС-сообщений для входа на Госуслуги или в интернет-банк.
Пока что Минцифры не получали жалоб на такие действия мошенников. Об этом рассказывают на платформе «Народного фронта» «Мошеловка».
В министерстве добавили, что письма от Госуслуг приходят только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Не нужно устанавливать приложения из неизвестных и сомнительных источников, а на фишинговую ссылку можно на самом портале Госуслуг.
Недавно мы писали, что за 10 дней россияне оформили 5 млн самозапретов на получение кредитов.
Комментарии1
Получается, что этот самозапрет на выдачу кредитов - фикция. Если мошенники получат доступ к Госуслугам, а как правило так всегда и происходит, то они вначале снимут запрет, а затем оформят кредит. Нужно было сделать запрет на оформление кредита без личного участия и дать период на отмену не менее недели.