Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты в своих целях

Злоумышленники рассказывают, что самозапрет установлен неверно и предлагают это исправить, перейдя по фишинговой ссылке.

Абоненты стали получать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками Госуслуг и сообщают, что самозапрет на оформление кредита установлен неправильно. Затем предлагают исправить ситуацию и перейти по фишинговой ссылке.

Если пользователь это сделает, то злоумышленники смогут получить доступ к личному кабинету на портале Госуслуги, снять самозапрет, оформить кредит и забрать деньги. Об этом пишут «Известия».

«Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того, как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий Госуслуги, вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам», — сказали в Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).

Есть и другой вариант мошеннических действий. Например, по фишинговой ссылке можно получить вирус, который способен читать коды из СМС-сообщений для входа на Госуслуги или в интернет-банк.

Пока что Минцифры не получали жалоб на такие действия мошенников. Об этом рассказывают на платформе «Народного фронта» «Мошеловка».

В министерстве добавили, что письма от Госуслуг приходят только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Не нужно устанавливать приложения из неизвестных и сомнительных источников, а на фишинговую ссылку можно на самом портале Госуслуг.

Недавно мы писали, что за 10 дней россияне оформили 5 млн самозапретов на получение кредитов.