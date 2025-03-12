Минэкономразвития: на покупки с маркетплейсов нужно распространить самозапрет

Чтобы пользователи маркетплейсов не тратили много денег на импульсивные покупки, власти хотят ввести самозапрет на онлайн-заказы.

В Минэкономразвития хотят вместе с маркетплейсами провести эксперимент и распространить самозапрет на онлайн-покупки на платформах, а также пользователи смогут установить лимит для подобных трат.

Депутат Госдумы Владислав Даванков ранее направлял такое предложение в министерство, чтобы защитить россиян от импульсивных покупок.

«Полагаем возможным совместно с крупнейшими маркетплейсами провести эксперимент по внедрению функции "самозапрета" на покупки, или установления лимитов на покупки, что позволит на добровольной основе реализовать соответствующий функционал, произвести оценку его эффективности и достаточности в решении обозначенных в письме проблем», — сказано в ответе министерства на обращение депутата.

Также в Минэкономразвития добавили, что сначала стоит оценить механизм работы самозапрета на выдачу потребительских кредитов и микрозаймов, а потом уже переносить эту практику в другие отрасли.