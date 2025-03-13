Специалист по налоговому учету рекомендует при работе с НДС защитить бизнес с помощью налоговой оговорки

С введением НДС на УСН появились проблемы с проверкой контрагентов. В частности, сложно оценить уровень доходов компании, когда именно они превысили лимиты в 60 млн рублей для того, чтобы начать платить НДС, а также имеют ли они право на льготную ставку.
Специалист по бухгалтерскому и налоговому учету Эльвира Митюкова на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» объяснила: если компании применяли льготную ставку НДС, но должна быть другая, то из-за этого у партнера могут отменить вычеты. Разобраться в этом и вернуть положенный вычет будет можно, но только через суд.
Чтобы у предпринимателей было больше шансов выиграть судебный спор, стоит в договоре с контрагентами сделать налоговую оговорку. Если вдруг из-за документов, которые неправильно выставлены этой компанией, снимут расходы и вычет по НДС, то она возместит все штрафы, пени и суммы недоимки. При этом режим налогообложения, на котором находятся партнеры, не важен.
В налоговой оговорке по НДС также нужно указать, что поставщики должны выдавать счета-фактуры, иначе эту сделку будет нельзя показать в декларации. Это значит, что «вылетят» и расходы, и входящий НДС.
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