В 2025 году налоговики не будут суммировать зарплату и дивиденды для перерасчета НДФЛ

В 2024 году налоговые агенты отдельно считали НДФЛ с дивидендов и зарплаты, а налоговики потом все суммировали и пересчитывали НДФЛ по ставке 15%. В 2025 году налоговые агенты по-прежнему считают НДФЛ отдельно, но ФНС потом ничего пересчитывать не будет.

Это следует из норм закона № 176-ФЗ. Про это на VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» рассказала Эльвира Митюкова — к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета при Нацсовете при Президенте РФ по профквалификациям, эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер ГК «Академия успешного бизнеса», аудитор.

Дело в том, что с 2025 года и ставки НДФЛ, и базы по этим двум видам дохода – разные.

Все налоговые базы и ставки НДФЛ в 2025 году смотрите в нашей таблице.

По зарплате ставки НДФЛ такие:

до 2,4 млн руб. – 13%;

от 2,4 до 5 млн – 15%;

от 5 до 20 млн – 18%;

от 20 до 50 млн – 20%;

свыше 50 млн руб. – 22%.

По дивидендам ставки НДФЛ такие:

до 2,4 млн руб. – 13%;

свыше 2,4 млн – 15%.

Таким образом, налоговики будут суммировать вашу зарплату от разных работодателей, чтобы определить общую базу для прогрессивной шкалы НДФЛ. И также отдельно будут суммировать дивиденды от разных налоговых агентов.

А вот суммировать зарплату и дивиденды – не будут.

Вместе с тем, разъяснений Минфина по расчету НДФЛ с дивидендов и зарплаты пока нет, отметила эксперт.

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