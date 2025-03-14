Спрос на налоговых консультантов подскочил почти на 30%

К экспертам по налогам стали чаще обращаться за помощью при заполнении декларации 3-НДФЛ.

В феврале 2025 года спрос на услуги специалистов по налогам для расчета нагрузки и заполнения деклараций 3-НДФЛ на получение вычетов вырос на 27% по сравнению с январем.

Россияне стали на 14% чаще обращаться к консультантам по заполнению других необходимых налоговых документов. Стоимость одной услуги в среднем составляет 1 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Авито Услуг».

Заметнее всего спрос на специалистов по налогам вырос в Ставрополе (в четыре раза), в Омске (в 2,4 раза), Барнауле (в 2,3 раза), Иркутске (в 2,2 раза) и в Краснодаре (в два раза).

В исследовании считают, что интерес к заполнению деклараций возник на фоне увеличения налоговых вычетов на детей. С 1 января вычет на второго ребенка вырос в два раза: с 1,4 до 2,8 тыс. рублей, а на третьего и последующего — с 3 до 6 тыс. Кроме того, россияне могут получить единовременный вычет в размере 18 тыс. рублей, если сдадут нормативы ГТО.