❓ ИП зарегистрировался на двух режимах без ведома бухгалтера: как решить проблему

Бухгалтер, которая ведет индивидуального предпринимателя на УСН, вдруг обнаружила в личном кабинете ИП одновременное отображение двух налоговых режимов. Он случайной зарегистрировался в приложении «Мой налог».

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» активно обсуждают снятии с учета НПД. Бухгалтер пожаловалась, что один из ее подопечных — ИП, основная деятельность которого продажа покупных товаров через маркетплейсы, самовольно, без согласования с нею зарегистрировался как самозанятый. И теперь в ЛК ИП одновременно отображаются две системы налогообложения — УСН и НПД.

По мнению коллег, налоговые органы не аннулируют НПД автоматически даже через 30 дней. Их опыт показывает: статус может сохраняться месяцами или годами. Для решения проблемы рекомендуют:

самостоятельно сняться с учета через раздел «Настройки» в приложении «Мой налог»;

обратиться в ФНС с заявлением об аннулировании НПД как ошибочной записи;

контролировать поступления денег на счет ИП, ведь любые транзакции от физлиц обяжут платить налог по НПД.

Самые продвинутые подчеркивают: отсутствие отказа от УСН не означает переход на ОСНО, но грозит конфликтом режимов и требованиями налоговой.

Решающий шаг — письменное обращение в ФНС с просьбой аннулировать НПД, ссылаясь на отсутствие уведомления об отказе от УСН.

Никто из участников обсуждения пока не вспомнил, что торговля через маркетплейсы покупными товарами — не тот вид деятельности, с которым можно переходить на НПД. Так что конфликта интересов между НПД и УСН возникнуть не может, особенно если воспользоваться функцией отказа от НПД, предусмотренной приложением «Мой налог».

Дискуссия в «КУБе» показала: прежде чем нажать на кнопку, посоветуйся с бухгалтером.

А вам случалось оказаться в ситуации, когда ваш ИП-шник лишнего нагородил?