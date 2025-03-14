ЦОК МК 20.03 (1) Мобильный
УСН

❓ ИП зарегистрировался на двух режимах без ведома бухгалтера: как решить проблему

Бухгалтер, которая ведет индивидуального предпринимателя на УСН, вдруг обнаружила в личном кабинете ИП одновременное отображение двух налоговых режимов. Он случайной зарегистрировался в приложении «Мой налог».

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» активно обсуждают снятии с учета НПД. Бухгалтер пожаловалась, что один из ее подопечных — ИП, основная деятельность которого продажа покупных товаров через маркетплейсы, самовольно, без согласования с нею зарегистрировался как самозанятый. И теперь в ЛК ИП одновременно отображаются две системы налогообложения — УСН и НПД.

По мнению коллег, налоговые органы не аннулируют НПД автоматически даже через 30 дней. Их опыт показывает: статус может сохраняться месяцами или годами. Для решения проблемы рекомендуют:

  • самостоятельно сняться с учета через раздел «Настройки» в приложении «Мой налог»;

  • обратиться в ФНС с заявлением об аннулировании НПД как ошибочной записи;

  • контролировать поступления денег на счет ИП, ведь любые транзакции от физлиц обяжут платить налог по НПД.

Самые продвинутые подчеркивают: отсутствие отказа от УСН не означает переход на ОСНО, но грозит конфликтом режимов и требованиями налоговой.

Решающий шаг — письменное обращение в ФНС с просьбой аннулировать НПД, ссылаясь на отсутствие уведомления об отказе от УСН.

Никто из участников обсуждения пока не вспомнил, что торговля через маркетплейсы покупными товарами — не тот вид деятельности, с которым можно переходить на НПД. Так что конфликта интересов между НПД и УСН возникнуть не может, особенно если воспользоваться функцией отказа от НПД, предусмотренной приложением «Мой налог».

Дискуссия в «КУБе» показала: прежде чем нажать на кнопку, посоветуйся с бухгалтером.

А вам случалось оказаться в ситуации, когда ваш ИП-шник лишнего нагородил?

Полезные документы по теме статьи

Ольга Ульянова
Аудит

Фильмы за балансом. Аудит в «Мосфильме» и его неожиданные результаты

Не смогла пройти мимо новости, связанной с аудитом, недавно проведенном в киностудии «Мосфильм», о котором трубит пресса. Тем более, что результаты там явно оказались интригующими.

Фильмы за балансом. Аудит в «Мосфильме» и его неожиданные результаты
3

Комментарии

1
  • rcnrcn
    Суетолог

    За дни на НПД не начислят страховые взносы. Значит ещё и вычет по УСН поедет, если они там применялись.

    В подобной ситуации писал в налоговую, мол НПД ошибочно было, сами уже убрали - доначислите взносы. Не доначислили, щедрые.

    Сделайте сообщение об ошибках 🙃

    Он случайной зарегистрировался

    обсуждают снятии с учета НПД