ЦБ одобрил биометрию для онлайн-микрозаймов в рамках антимошеннического закона

Центробанк поддержал введение биометрической идентификации при выдаче микрозаймов онлайн. Эта инициатива включена в законопроект по борьбе с кибермошенничеством, который планируют рассмотреть в Госдуме в первом чтении 18 марта.

Ожидается, что биометрия повысит точность идентификации клиентов. Однако большинству микрофинансовых организаций потребуется техническая доработка систем.

Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Алексей Гузнов в беседе с «Известиями».

Единая биометрическая система (ЕБС), созданная в 2018 году и получившая статус государственной в 2021-м, использует данные лица и голоса граждан. Сейчас она применяется для бесконтактной оплаты, обслуживания в МФЦ и других услуг.

Согласно законопроекту, онлайн-микрозаймы можно будет оформить только после подтверждения личности через «Госуслуги» и биометрию из ЕБС. Для очных займов эта процедура не потребуется. Основная цель нововведения — защита от мошенничества и предотвращение оформления кредитов без согласия граждан.

Ранее, в ноябре 2024, вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал разработку около 30 мер против кибермошенничества, включая удаленный запрет на оформление кредитов через приложения банков и обязательную идентификацию пользователей.

О реакции на этот законопроект Ассоциации цифровых платформ мы сообщали тут.