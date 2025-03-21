Срок владения для НДФЛ не прерывается, если две квартиры объединить в одну или из одной сделать две

Об этом напоминает Минфин в письме от 28.01.2025 № 03-04-05/7113.
В срок нахождения в собственности образованных квартир включается срок нахождения в собственности исходной квартиры.
В случае образования квартиры в результате объединения других квартир срок нахождения новой квартиры в собственности считают с даты приобретения в собственность последней из объединенных квартир.
Если этот срок будет больше минимального (5 лет или 3 года), то НДФЛ с продажи таких новых квартир, переделанных из старых, не будет.
Какой минимальный срок владения и в каких ситуациях действует, мы разбирали тут. Как его считают – смотрите здесь.
Подробности про НДФЛ с продажи квартир после перепланировки читайте тут.
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