При продаже квартиры после перепланировки больше не придется платить НДФЛ

Срок владения: как было

Когда две квартиры (комнаты) объединяют в одну, или наоборот – из одной квартиры делают две, то в Росреестре регистрируется новый объект.

Раньше для этого нового объекта срок владения для целей НДФЛ шел с даты госрегистрации.

Поэтому если после масштабной перепланировки квартиру продавали, людям приходилось платить НДФЛ, даже если этой квартирой по факту они владели много лет.

Таблица по срокам владения для НДФЛ в разных ситуациях – тут.

Срок владения: как стало

В 2024 году ситуация поменялась. Федеральным законом от 08.08.2024 № 259-ФЗ приняли поправки в НК, которые заработали задним числом – с 01.01.2024.

Поправки касаются срока владения жильем в таких случаях:

раздел;

объединение;

перепланировка;

реконструкция;

выдел доли из жилого помещения.

Срок владения теперь считают так: при разделении – в срок владения новыми жилыми помещениями включается срок нахождения в собственности исходного жилого помещения;

при объединении – срок нахождения нового жилого помещения в собственности идет с даты приобретения в собственность последнего из объединенных жилых помещений (или оплаты полной стоимости по договору долевого участия).