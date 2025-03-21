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НДФЛ

Подтверждать право на НДФЛ-льготу по матвыгоде от процентов по займу надо уведомлением или справкой

Материальная выгода от экономии на процентах по займам на покупку жилья, заключенным до конца 2024 года, не облагается НДФЛ, если у человека есть право на имущественный налоговый вычет по этому жилью.

Это право надо подтвердить, поясняет Минфин в письме от 15.11.2024 № 03-04-06/113277.

Право на имущественный вычет подтверждается уведомлением, форма которого предполагает указание там реквизитов конкретного работодателя (налогового агента).

Если заем выдал не работодатель, а другая организация, то для подтверждения своего права на льготу по матвыгоде нужна справка по форме из письма ФНС от 15.01.2016 № БС-4-11/329@.

Вот так выглядит эта справка:

Добавим: если человек ранее получал имущественный вычет на покупку квартиры № 1, а потом получил заем на покупку квартиры № 2, то по этому займу у него льготы по НДФЛ не будет, потому что нет права на имущественный вычет по этой квартире.

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