В апреле стартует Всероссийский опрос работодателей от Минтруда

Он нужен для формирования обновленного прогноза кадровой потребности на семь лет. Старт 1 апреля 2025 года.

Полученные данные позволят выявить факторы, влияющие на потребность в кадрах.

Также опубликован проект постановления Правительства, утверждающий правила формирования прогноза.

В этом году заполнить анкету работодатели-участники смогут на цифровой платформе ВНИИ труда. Доступ к ней будет открыт с 1 апреля.

Уже с 2025 года планируется перейти с пятилетнего прогноза кадровой потребности экономики на семилетний. Это нужно, чтобы система образования могла перенастраивать свои потоки. На основе полученных данных в декабре будет сформирован прогноз на следующий срок – 2026-2030 годы и плановый период до 2032 года.

«Структурный сдвиг кадровой потребности в пользу выпускников со средним профессиональным образованием – это серьезный вызов для системы образования. Мы наложили потребность в кадрах на прогнозируемый выпуск в 2028-2029 гг. и сформировали структуру выпуска, которую требует рынок труда. Исходя из этой структуры должны быть пересобраны контрольные цифры приема на будущие годы. Важно, чтобы горизонт планирования был несколько дальше, чем тот период, который требуется на подготовку специалистов», – пояснил Министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

В подготовке обновленного прогноза наряду с Минтрудом и ВНИИ труда примут участие Минэкономразвития, Росстат, отраслевые министерства и исполнительные органы субъектов РФ.

Впоследствии такие опросы работодателей будут проводить ежегодно с 1 марта по 30 апреля на портале «Работа России».

Пятилетний прогноз кадровой потребности впервые был разработан в 2024 году по поручению Президента. Он формируется в трех разрезах – региональном, профессионально-квалификационном – по 435 группам ОКЗ и отраслевом – по основным видам экономической деятельности.