ФНС предупреждает: НДФЛ с районных коэффициентов надо отражать на отдельных КБК

Некорректное указание КБК в ЕНП-уведомлениях и расчете 6-НДФЛ влечет за собой ошибочное распределение НДФЛ внутри бюджетной системы РФ.
Об этом предупреждает УФНС по Удмуртии.
Речь идет о районных коэффициентах, с которых НДФЛ надо считать отдельно по отдельной шкале НДФЛ.
Их надо отражать на отдельных КБК, даже если ставка по зарплате такая же, как и для РК.
Пример
Сотруднику начислена зарплата 100 000 руб. и РК 15 000 руб.
НДФЛ со всей суммы будет 13%, но так считать нельзя.
Надо отдельно посчитать НДФЛ с зарплаты и РК. Будет так:
13 000 руб. по КБК 182 101 02 010 01 0000 110
1 950 руб. по КБК 182 1 01 02 210 01 1000 110
Зарплатные КБК на 2025 год смотрите тут.
Ранее региональные налоговики заявляли, что если в ЕНП-уведомлении вы не выделяли отдельно НДФЛ с районных коэффициентов, надо сдать уточненки.
Напомним, РК и НДФЛ с него надо отдельно высчитывать и с отпускных. Но есть надежда, что для среднего заработка эту норму отменят. Об этом мы писали тут.
Подробнее о том, как работать с новыми формами отчетности, КБК и сроками, заполнять ЕНП-уведомления и декларации по налогам, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Мы обновили программу и добавили новые уроки по зарплате, налогу на прибыль и НДС на ОСНО и УСН. Сейчас вы можете купить курс по акции за 4 200 рублей вместо
19 900 рублей.
Начать дискуссию