ФНС предупреждает: НДФЛ с районных коэффициентов надо отражать на отдельных КБК

Для зарплаты действует пятиступенчатая шкала НДФЛ, для РК – двухступенчатая. И не надо путать эти две налоговые базы.

Некорректное указание КБК в ЕНП-уведомлениях и расчете 6-НДФЛ влечет за собой ошибочное распределение НДФЛ внутри бюджетной системы РФ.

Об этом предупреждает УФНС по Удмуртии.

Речь идет о районных коэффициентах, с которых НДФЛ надо считать отдельно по отдельной шкале НДФЛ.

Их надо отражать на отдельных КБК, даже если ставка по зарплате такая же, как и для РК.

Пример

Сотруднику начислена зарплата 100 000 руб. и РК 15 000 руб.

НДФЛ со всей суммы будет 13%, но так считать нельзя.

Надо отдельно посчитать НДФЛ с зарплаты и РК. Будет так:

13 000 руб. по КБК 182 101 02 010 01 0000 110

1 950 руб. по КБК 182 1 01 02 210 01 1000 110

Зарплатные КБК на 2025 год смотрите тут.

Ранее региональные налоговики заявляли, что если в ЕНП-уведомлении вы не выделяли отдельно НДФЛ с районных коэффициентов, надо сдать уточненки.

Напомним, РК и НДФЛ с него надо отдельно высчитывать и с отпускных. Но есть надежда, что для среднего заработка эту норму отменят. Об этом мы писали тут.