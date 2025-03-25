Детей разрешили принимать на работу с 14 лет

Подростки смогут работать на выходных и во время каникул. Для трудоустройства понадобится минимальный набор документов.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, по которому работодатели смогут нанимать на работу подростков от 14 до 18 лет. Такие сотрудники смогут работать в выходные или период летних каникул.

Найти работу молодые сотрудники смогут в центрах занятости, студотрядах. Чтобы работать, достаточно письменного согласия ребенка старше 15 лет. Если юному работнику только 14 лет, то будет нудно согласие одного из родителей, а сиротам также понадобиться согласие органа опеки и попечительства.

«Чтобы работодатель не мог злоупотребить принятыми мерами, выйти на такую подработку подростки смогут только с согласия родителей или органов опеки», — сказал депутат Михаил Киселев.

Раньше подростки могли трудиться по выходным только на творческих работах. Например, играть в фильмах и театральных постановках.

Общая допустимая продолжительность рабочей недели для несовершеннолетних не меняется: для работников в возрасте до 16 лет она составляет не более 24 часов в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 часов в неделю.