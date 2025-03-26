Чтобы работать на 1,5 ставки, надо оформить внутреннее совместительство

Трудиться на одной работе по 12 часов в день можно, но не на одну ставку.

Разъяснение дает Роструд в письме от 27.02.2025 № ПГ/02141-6-1.

Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя – внутреннее совместительство.

Но для работы по совместительству, в том числе внутреннему, нужен отдельный трудовой договор.

При этом работа по совместительству не должна превышать 4 часов в день. В какие-то дни (когда на основной работе выходной) по совместительству можно работать больше 4 часов. Но в целом за месяц все равно нельзя работать больше половинной нормы.

В чем разница между совмещением и совместительством, мы разбирали тут.

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