Поставщиков среди представителей малого и среднего бизнеса стало на 5 тысяч больше. В основном у них заказывают лекарства, медицинское оборудование, IT-услуги и продукцию обрабатывающей промышленности.

В 2024 году закупки региональных государственных компаний у малого и среднего бизнеса на 223-ФЗ превысили 1,5 трлн рублей. За год показатель увеличился на 13%.

Поставщиками стали около 122 тыс. представителей МСП, это на 5 тыс. больше, чем годом ранее. Спросом у региональных госкомпаний вырос на продукцию обрабатывающей промышленности и IT-услуги.

«Эта тенденция повторяет общую по стране динамику расширения участия производственных и высокотехнологичных предприятий малого и среднего бизнеса в закупках крупных федеральных госкомпаний в 2024 году. Так, в сфере нефтехимии прирост к 2023 году объема закупок у МСП региональными заказчиками составил более 52%, а программного обеспечения, услуг в области информационных технологий — почти 34%», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В топ по закупкам у МСП-поставщиков вышли: лекарства и материалы, которые применяют в медицинских целях (47,08 млрд рублей), нефтепродукты (45,14 млрд), медицинское оборудование (43,37 млрд), ремонт и монтаж оборудования и машин (42,05 млрд).

«Лидерами по использованию рынка закупок "своего" региона стали МСП-поставщики Чукотского автономного округа — закрыли 99,7% потребностей региональных заказчиков», — сказано на сайте Корпорации МСП.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга наибольшим спросом у компаний с госучастием пользуются МСП-поставщики из Московской (73,8 млрд рублей) и Свердловской (66,1 млрд) областей, Республики Башкортостан (47 млрд) и Красноярского края (44,3 млрд).