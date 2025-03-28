Физлица из списка экстремистов будут согласовывать денежные операции с Росфинмониторингом

Сейчас террористы и экстремисты могут получать социальные выплаты, пенсии и стипендии. Такие деньги могут отправить для финансирования запрещенных организаций. Чтобы этого не допустить, финразведка требует согласовывать все операции.

Кабмин внес в Госдуму законопроект, по которому физлица из списка террористов и экстремистов будут согласовывать свои финансовые операции с Росфинмониторингом.

Для этого придется обратиться в ведомство с заявлением, где указать будущие операции. В течение 10 рабочих дней финразведка разрешит эти действия или запретит.

Изменения в 115-ФЗ решили внести, поскольку сейчас физлица из перечня экстремистских или террористических организаций могут получать и тратить пенсии, стипендии, пособия и другие социальные выплаты. Однако правоохранители сталкивались с ситуациями, когда эти средства использовали для финансирования террористической деятельности. Теперь власти будут следить за зарплатой таких лиц и за их иными видами доходов.

Кроме того, законопроект обяжет банки приостанавливать операции по счетам клиентов, которые находятся в розыске и есть в перечне экстремистов. Исключение сделают для уплаты налогов, штрафов и гуманитарных операций. Но и это нужно согласовать с Росфинмониторингом.

Если проект примут, закон вступит в силу с момента официальной публикации, за исключением некоторых положений.