Минфин: цифровизация законодательства о закупках почти завершена

Директор Департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Татьяна Демидова на XII Московском инновационном юридическом форуме рассказала о работе Минфина над совершенствованием законодательства о закупках.

Она отметила, что в части цифровизации закупочного законодательства на сегодняшний день вопрос автоматизации конкурентных процедур решен. Все стадии закупки, начиная с момента размещения графика закупок до исполнения контракта, переведены в электронную форму.

До конца 2025 года планируется подготовить законопроект об автоматизации закупок малого объема у единственного поставщика.

«Электронная форма закупки востребована и удобна как для заказчиков, так и для ее участников. Но с учетом отсутствия единого правового регулирования порядка закупок малого объема, соответствующие процедуры на территории разных субъектов РФ могут проводиться по-разному, что зачастую затрудняет участие в таких закупках. Для расширения доступа к закупкам малого объема участникам закупок независимо от места их нахождения и места проведения таких закупок рассматривается вопрос об унификации правил их осуществления. Механизм должен быть простым и доступным для всех, например, аналогичным используемому на привычных маркетплейсах», — заключила Татьяна Демидова.

В таком случае поставщик получит возможность предложить свой товар, находясь даже на значительном территориальном отдалении от заказчика, добавила она.