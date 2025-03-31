Жалобы на работодателей с долгами по зарплате выросли на 37%

В 2022 году общее число обращений о нарушении трудовых прав было максимальным — 463 тыс., но затем показатель снижался, а в 2024 году снова начал расти.

В 2024 году Роструд получил 18,4 тыс. обращений, которые связаны с задолженностью работодателей по заработной плате. Это на 37,4% больше, чем в 2023 году. В целом на нарушения в сфере трудовых прав пожаловались на 0,6% больше, инспекторы получили 244 тыс. сообщений.

Основные причины появления зарплатных долгов — приостановка платежей за продукцию, которую компания уже отгрузила, недостаток оборотных средств, необходимость обслуживать займы. В марте 2025 года в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) жаловались на увеличение задержек со стороны контрагентов. Сроки нарушают даже госкорпорации и другие компании с государственным участием. Об этом пишет РБК.

Территориальные органы Роструда в 2024 году добились погашения долгов по зарплате более чем 238,9 тыс. сотрудников на сумму около 500 млн рублей. По результатам проверок в Генпрокуратуру и Следственный комитет передали 510 материалов, которые позволят возбудить уголовные дела. Больше всего нарушений выявили в сфере строительства, на обрабатывающих производствах, в области добычи полезных ископаемых и в сельском хозяйстве.