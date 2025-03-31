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⚡️ Итоги дня: синий «экран смерти» станет зеленым, цена фьючерсов на золото побила рекорд, а квартиры на вторичном рынке стали продавать в рассрочку

Подготовили обзор главных событий дня — 31 марта 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex побила исторический максимум. 31 марта в 08:54 по московскому времени стоимость драгметалла достигла 3 151,3 доллара за тройскую унцию (+1,19%).

  • Продажи смартфонов в РФ в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого рухнули более чем на 20%.  Это самое крупное снижение в истории российского телефонного рынка, если не считать форс-мажорного 2022 года, когда поставки техники фактически прекратились на полтора месяца.

  • Windows избавится от синего «экрана смерти», который выскакивает при критическом сбое системы. Он станет зеленым, поскольку «лучше соответствует принципам дизайна Windows» и «оптимизирован для пользователей».

  • Пользователей Chrome предупредили о мошенничестве с URL-адресами. Хакеры создали поддельные веб-сайты, маскирующиеся под сервисы для конвертации файлов, преобразовывающие документы из формата .doc в .pdf. Также мошеннические схемы используют инструменты для загрузки файлов MP3 и MP4, а хакеры имитируют реальные URL-адреса, заменяя буквы или добавляя слова вроде «INC» вместо «CO».

  • В Москве школьница отдала онлайн-гадалке 3,8 млн рублей за снятие порчи от провала на ЕГЭ. Эти деньги родители откладывали ей на первый взнос за квартиру.

  • По итогам 2024 года чистая прибыль объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) выросла до 104 млрд рублей, что более чем в 3,5 раза превышает показатель 2023 года.

  • В России ожидают массовое сокращение сотрудников банков, пиарщиков и маркетологов. Компании стали избавляться от избыточного штата из-за снижения доходов и спроса на кредиты.

  • Продавцы квартир на вторичном рынке начали массово предоставлять возможность рассрочки для покупателей. Таким образом продается 7–10% объектов вторички, а собственники зарабатывают дополнительно до 25% от стоимости квартиры.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

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