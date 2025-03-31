⚡️ Итоги дня: синий «экран смерти» станет зеленым, цена фьючерсов на золото побила рекорд, а квартиры на вторичном рынке стали продавать в рассрочку

Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex побила исторический максимум. 31 марта в 08:54 по московскому времени стоимость драгметалла достигла 3 151,3 доллара за тройскую унцию (+1,19%).

Продажи смартфонов в РФ в I квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого рухнули более чем на 20%. Это самое крупное снижение в истории российского телефонного рынка, если не считать форс-мажорного 2022 года, когда поставки техники фактически прекратились на полтора месяца.

Windows избавится от синего «экрана смерти», который выскакивает при критическом сбое системы. Он станет зеленым, поскольку «лучше соответствует принципам дизайна Windows» и «оптимизирован для пользователей».

Пользователей Chrome предупредили о мошенничестве с URL-адресами. Хакеры создали поддельные веб-сайты, маскирующиеся под сервисы для конвертации файлов, преобразовывающие документы из формата .doc в .pdf. Также мошеннические схемы используют инструменты для загрузки файлов MP3 и MP4, а хакеры имитируют реальные URL-адреса, заменяя буквы или добавляя слова вроде «INC» вместо «CO».

В Москве школьница отдала онлайн-гадалке 3,8 млн рублей за снятие порчи от провала на ЕГЭ. Эти деньги родители откладывали ей на первый взнос за квартиру.

По итогам 2024 года чистая прибыль объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) выросла до 104 млрд рублей, что более чем в 3,5 раза превышает показатель 2023 года.

В России ожидают массовое сокращение сотрудников банков, пиарщиков и маркетологов. Компании стали избавляться от избыточного штата из-за снижения доходов и спроса на кредиты.