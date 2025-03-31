❓ Можно ли в трудовом договоре установить зарплату как процент от выручки: Роструд ответил

Роструд указал, что законом не предусмотрено указание в трудовом договоре заработной платы в виде процентов.

При этом ведомство сослалось на общую норму абз. 5 ч. 2 ст. 57 ТК: что условия оплаты труда обязательны к включению в трудовой договор. А это в том числе размер тарифной ставки или оклада, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты.

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