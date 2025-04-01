За все неиспользованные отгулы положена компенсация при увольнении

Что выбрать за работу в выходной день – двойную оплату или отгул, решает работник, а не работодатель. С 1 марта норма ТК про отгулы изменилась.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 21.02.2025 № 14-6/ООГ-804.

Теперь отгул по желанию работника может быть использован в течение 1 года со дня работы в выходной день либо присоединен к отпуску, предоставленному в этот период.

Кроме того, теперь в ТК закреплена обязанность работодателя при увольнении выплатить работнику разницу между двойной оплатой работы в выходной и фактически произведенной одинарной оплатой за все неиспользованные отгулы.

Минтруд поясняет, что водимые поправки лишь конкретизируют норму ТК в части уже установленной обязанности работодателя компенсировать работу в выходные дни, а также уже установленного права работника на такую компенсацию.