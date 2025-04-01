Т-Банк оштрафовали за ненадлежащую рекламу о продаже зимних шин

Банк не сделал пометку об интеграции, когда разместил рекламу другой компании в своем мобильном приложении.

В мобильном приложении Т-Банк запустил рекламу с предложением купить зимние шины компании Gislaved и получить кешбэк 10%. Однако на баннере не было маркировки с указанием рекламодателя или его сайта. Это нарушает требования рекламного законодательства.

Федеральная антимонопольная служба признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание прекратить нарушение. Банк также получил административный штраф за размещение ненадлежащей рекламу по ч. 1 ст. 14.3 КоАП.

Недавно мы писали, что с 1 апреля ввели новый обязательный сбор за онлайн-рекламу. Распространители и операторы рекламных систем будут платить 3% от квартального дохода.