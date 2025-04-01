🔒 Почти 8 млн россиян подключили самозапрет на оформление кредитов

Из тех, кто установил самозапрет на кредиты, отказались от этих ограничений уже 129,5 тысяч человек.

За первый месяц работы нового сервиса самозапрет на кредиты установили 7,94 млн пользователей. 91,5% заявок содержат полный запрет на оформление займов.

Заявление на снятие самозапрета направили 129,5 тыс. человек или 1,63% от общего числа тех, кто установил ограничения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Запрет на выдачу кредитов онлайн в банках и микрофинансовых организациях установили 315 тыс. человек (4%), полностью запретили брать займы в МФО 125 тыс. россиян (1,6%). Полный запрет выдач только в банках выбрали 54 тыс. (0,7%).

Лидером по числу самозапретов стала Москва: 962 тыс. жителей столицы в марте 2025 года отказались от кредитования. Также ограничения часто устанавливают в Московской области (621,9 тыс.), Санкт-Петербурге (475,4 тыс.), Башкирии (271,6 тыс.), Свердловской области (259,2 тыс.) и Краснодарском крае (253,2 тыс.).