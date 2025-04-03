Глава Центробанка: скоро мошенникам «перекроют кислород»

Регулятор сделает все возможное, чтобы мошенники не могли работать в РФ. Уже сейчас крупные банки блокируют по 300 тысяч подозрительных переводов в месяц.

Банк России хочет сделать так, чтобы мошенники не могли работать в России. Регулятор усилит на них давление и продолжит последовательно «перекрывать кислород».

«Банки на основании данных из МВД блокируют карты так называемых дропперов, через которых выводятся похищенные деньги. Это сейчас самое уязвимое звено мошенников, мы последовательно перекрываем им "кислород" и будем усиливать давление на них», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Также она добавила, что сейчас для борьбы с мошенниками действует двухдневный период охлаждения по денежным переводам. Специалисты по безопасности работают над тем, чтобы сведения о мошенниках в базе данных были максимально полными. Это поможет банкам пресекать подозрительные операции.

На основании информации из базы данных крупные банки каждый месяц приостанавливают около 300 тыс. денежных переводов.