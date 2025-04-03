Какую отчетность за 1 квартал 2025 ИП должны сдать за работников: сроки

Отчетность индивидуального предпринимателя за работников не зависит от системы налогообложения ИП.

1. Персонифицированные сведения о физлицах в ИФНС — КНД 1151162 (приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@). Сдается 26 мая (за апрель) и 25 июня (за май).



2. Уведомления на ЕНП об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов — КНД 1110355 (приказ ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@). Сдается:

3 апреля — по НДФЛ, удержанному с 23.03 по 31.03.2025);

25 апреля — по НДФЛ, удержанному с 01.04 по 22.04.2025;

5 мая (т. к. 03.05 выходной) — по НДФЛ, удержанному с 23.04 по 30.04.2025;

25 мая — по НДФЛ, удержанному с 01.05 по 22.05.2025 и страховым взносам за апрель;

3 июня — по НДФЛ, удержанному с 23.05 по 31.05.2025;

25 июня — по НДФЛ удержанному с 01.06 по 22.06.2025 и взносам за май.

Сроки перечисления в бюджет: 7 апреля (т. к. 05.04 выходной), 28 апреля, 5 мая, 28 мая, 5 июня, 30 июня (т. к. 28.06 выходной).



3. ЕФС-1, подраздел 1.1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности» (постановление Правления ПФР от 31.10.2022 № 245п). Сдается:

на следующий рабочий день — после приема на работу или увольнения работников по трудовым договорам;

на следующий рабочий день — после заключения договора ГПХ (подряда, услуг, авторских договоров) или его расторжения;

не позднее 25 апреля, 25 мая и 25 июня — при кадровых переводах сотрудников или их переходе на электронную трудовую книжку (ЭТК).

4. ЕФС-1 с разделом 2, бывшая 4-ФСС. Срок сдачи в Социальный фонд — 25 апреля. Взносы на травматизм уплачиваются, как и раньше, по 15-м числам.



5. Расчет по страховым взносам — КНД 1151111 (приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, ред. от 13.09.2024). Срок сдачи 25 апреля. Взносы уплачиваются по 28 числам каждого месяца.



6. 6-НДФЛ (приказ ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@, ред. от 09.01.2024) — 25 апреля.