Решение суда: работодатель не может снизить премию к празднику, если сотрудник плохо работал

Премии, которые приурочены к праздникам, не должны зависеть от личных качеств сотрудников и показателей их работы.

Первый кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону сотрудницы АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (определение от 10.02.2025 № 2-11354/2022 по делу № 88-3902/2025). Девушка пожаловалась на то, что ей снизили размер премии к 8 Марта.

В компании женщинам выплатили премии в диапазоне от 12 до 100 тыс. рублей.

«Узнав, что другим коллегам премия начислена в значительно большем размере, истец обратилась в суд с иском к своему работодателю о признании приказа о выплате премии нарушающим ее права, возложении обязанности выплатить премию, взыскании компенсации морального вреда», — сказано в материалах дела.

В первой инстанции сотруднице отказали в удовлетворении иска, поскольку премирование — это право, а не обязанность работодателя. Московский областной суд отменил это решение и объяснил, что размер разовой премии в честь праздника не может зависеть от качеств сотрудников, показателей труда и личного желания генерального директора. Тем самым был нарушен принцип равенства работников.

В кассационном суде согласились с позицией апелляционной инстанции. В пользу сотрудницы взыскали премию в размере 103 тыс. рублей и 30 тыс. в качестве компенсации морального вреда.