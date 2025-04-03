📄 Минстрой создаст единую электронную платежку в сфере ЖКХ

Чтобы собственникам было проще оплачивать жилищно-коммунальные услуги, власти запустят единую платежку, которая будет подключена к Госуслугам.

В Минстрое подготовили законопроект, по которому в сфере ЖКХ появится электронный платежный документ. Его подключат к порталу Госуслуги.

«Сейчас этот проект проходит у нас внутриведомственное согласование. Важным аспектом в законопроекте станет то, что электронный платежный документ обязательно должен быть размещен в ГИС ЖКХ и на едином портале "Госуслуги"», — сказал заместитель директора департамента цифрового развития министерства Андрей Евтушенко.

Единый документ позволит упростить оплату жилищно-коммунальных услуг. Особенно это будет полезно тем, кто владеет недвижимостью в разных регионах. Сейчас это от 10 до 20% собственников.

Также Андрей Евтушенко добавил, что Минстрой не будет отказываться от уже существующих мобильных приложений, которые помогают оплачивать ЖКУ.