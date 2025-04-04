Минтранс планирует новые меры поддержки для автомобильных перевозчиков

Минтранс хочет установить дополнительные меры поддержки для компаний, которые занимаются автомобильными грузоперевозками. Особенно помощь нужна тем, кто столкнулся с высокими лизинговыми платежами.
«Минтрансом России в адрес профильных федеральных органов государственной власти направлены предложения о проработке дополнительных мер, направленных на поддержку автомобильных перевозчиков», — сказали в пресс-службе министерства.
Кроме того, автомобильные перевозчики столкнулись с резким повышением эксплуатационных расходов на фоне роста ключевой ставки. За три месяца 2025 года тарифы на перевозки сократились на 11%.
Также бизнес в сфере перевозок постоянно сталкивается с недобросовестной конкуренцией. Это исправят с помощью законопроекта о создании реестра грузовых автоперевозчиков. Документ уже приняли в первом чтении.
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