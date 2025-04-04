Минтранс планирует новые меры поддержки для автомобильных перевозчиков

Власти придумают, как поддержать грузоперевозчиков, у которых выросли лизинговые платежи и эксплуатационные расходы.

Минтранс хочет установить дополнительные меры поддержки для компаний, которые занимаются автомобильными грузоперевозками. Особенно помощь нужна тем, кто столкнулся с высокими лизинговыми платежами.

«Минтрансом России в адрес профильных федеральных органов государственной власти направлены предложения о проработке дополнительных мер, направленных на поддержку автомобильных перевозчиков», — сказали в пресс-службе министерства.

Кроме того, автомобильные перевозчики столкнулись с резким повышением эксплуатационных расходов на фоне роста ключевой ставки. За три месяца 2025 года тарифы на перевозки сократились на 11%.

Также бизнес в сфере перевозок постоянно сталкивается с недобросовестной конкуренцией. Это исправят с помощью законопроекта о создании реестра грузовых автоперевозчиков. Документ уже приняли в первом чтении.