Совместитель не обязан подтверждать отсутствие у него третьей работы

Совместитель может работать не более 4 часов в день. Но он не должен доказывать работодателю, что кроме первой основной работы и этой второй у него больше нет никакой.

Роструд в письме от 20.03.2025 № ПГ/03962-6-1 рассмотрел ситуацию приема на работу совместителя. Работодатель, дабы не нарушить ограничений по времени работы, потребовал от нового сотрудника заявление о том, что он не оформлен в других местах, кроме основного места работы.

Но такое заявление не предусмотрено ТК.

При приеме на работу с вредными или опасными условиями труда можно потребовать от совместителя справку о характере и условиях труда по основному месту работы.

А требовать заявление о том, что у сотрудника нет переработки, неправомерно.

Отметим, что 4 часа – это ограничение для одной работы. А таких работ у человека может быть сколько угодно (письмо Роструда от 10.09.2024 № ПГ/17351-6-3, письмо Минтруда от 10.03.2023 № 14-6/В-245).

Ранее Роструд разъяснял, что работодатель не несет ответственности за прием работника по совместительству на 4 часа, если он уже работает 20 часов, но не сообщает об этом.