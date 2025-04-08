По выходу на пенсию можно уволиться только один раз в жизни

По нормам статьи 80 ТК работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника, когда заявление об увольнении по собственному желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи).
Какие такие «другие случаи», в ТК не описано. Также не раскрывается в ТК и понятие «невозможность продолжения работы».
Отнесение причин увольнения к случаям невозможности продолжения работы должно решаться работодателем исходя из каждой конкретной ситуации, заявляет Роструд в письме от 24.03.2025 № 14-6/ООГ-1502.
Что касается выхода на пенсию, то имеется в виду не только пенсия по старости, но и пенсия за выслугу лет военнослужащим.
При этом увольнение по собственному желанию с формулировкой «в связи с выходом на пенсию» производится один раз.
Таким образом, если у сотрудника-пенсионера в трудовой книжке уже есть запись об увольнении в связи с выходом на пенсию, второй раз по этому основанию с другой работы он уже уволиться не может.
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