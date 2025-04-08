Минфин хочет усилить контроль за получателями бюджетных денег

Пока что мониторинг проходят те, кто получает субсидии, бюджетные инвестиции или деньги по госконтрактам. Круг этих лиц хотят расширить, под контроль попадут сразу все участники казначейских платежей.

В Минфине подготовили поправки в Бюджетный кодекс, по которым за бюджетными деньгами усилят контроль, а правительство сможет в упрощенном порядке распределять средства на национальные проекты.

Согласно законопроекту, под мониторинг попадут все участники казначейских платежей. Это юрлица, ИП, а также физлица, которые производят товары, оказывают услуги или выполняют работы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Пока что те, кто получают бюджетные средства, проходят мониторинг при открытии лицевых счетов и проведении операций с такими деньгами. Под контроль попадают прямые получатели средств по госконтрактам или по договорам о предоставлении субсидий и инвестиций из бюджета.