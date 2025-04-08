Инструкция от эксперта по трудовым отношениям: как принять сотрудника на работу в 2025 году

Для оформления приема на работу нужно не только собрать пакет документов и оформить кадровые документы, но отчитаться о приеме. От правильности оформления приема во многом зависит бесконфликтность отношений с работником, а также наличие последствий, которые могут привести к трудовым спорам и штрафным санкциям.
Узнайте, как грамотно принять на работу сотрудника — приходите на бесплатный вебинар «Алгоритм приема на работу в 2025 году». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Алгоритм оформления приема на работу.
Ограничения при приеме на работу.
Требования к трудовому договору.
Требования к учетным формам: личная карточка, трудовая книжка и др.
Запись в трудовой книжке и ЕФС-1.
Извещения о приеме военнообязанного.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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