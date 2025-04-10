Кабмин готовит пилотный проект по изменению системы оплаты труда бюджетников

Регионам передадут основные параметры новой системы оплаты труда, чтобы протестировать их на зарплатах врачей и учителей.

К маю 2025 года правительство доработает новую систему оплаты труда бюджетников и передаст материалы регионам для апробации.

В Удмуртии, во Владимирской и Сахалинской областях запустят пилотный проект по оплате труда учителей, в Якутии, Курганской и Липецкой областях начнут по-новому начислять зарплату врачам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Согласно поручению президента Владимира Путина, доля окладов врачей в структуре всех выплат должна составлять не меньше 50%. Перейти на новую систему оплаты труда планируют в 2027 году.

Глава профсоюза «Действие» Андрей Коновал рассказал, что медицинские работники ожидают роста зарплаты до 70% без учета компенсационных выплат.

В бюджетных организациях страны сейчас работают свыше 5 млн человек.