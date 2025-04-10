Уже 23 тыс. компаний приняли участие во Всероссийском опросе работодателей

Минтруду нужно знать о кадровой потребности отраслей экономики на ближайшие семь лет.

1 апреля на цифровой платформе ВНИИ труда стартовал Всероссийский опрос работодателей. Он продлится до 15 июня 2025 года и проводится в третий раз. Эти данные помогут сформировать обновленный прогноз потребности экономики в кадрах на 7-летний период, который будет готов уже в 2025 году.

Участники опроса — компании из разных отраслей, независимо от формы собственности и количества штатных сотрудников.

Особенностью 2025 года — переход с пятилетнего прогноза кадровой потребности экономики на семилетний. Это нужно, чтобы опередить сроки выхода на рынок молодых специалистов.

Опрос суммирует требования компаний к навыкам и знаниям выпускников на перспективу 7 ближайших лет. В декабре 2025 будет сформирован прогноз на следующий срок – на 2026-2030 годы и плановый период до 2032 года.

«На текущий день — меньше, чем за полторы недели – в опросе уже приняли участие 23 тыс. компаний. Это организации, которые завершили работу со своими анкетами. И еще порядка 29 тыс. компаний пока работают над заполнением своих анкет, в том числе с привлечением внешних экспертов. Для прохождения экспертного опроса по рекомендации отраслевых ведомств, научных организаций и объединений работодателей, мы привлекаем к этой работе почти 500 экспертов, которые дадут оценку потенциала роста производительности и влияния инноваций на занятость в том или ином отраслевом разрезе», – сообщил Министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Для заполнения опросной формы работодателям-участникам необходимо перейти по адресу prognoz.vcot.info, зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету.

В 2024 году в опросе приняли участие более 260 тыс. компаний, в которых заняты порядка 22 млн человек, и более 250 экспертов.

С 2026 года всероссийские опросы работодателей и экспертов планируется проводить ежегодно на портале «Работа России».