Военным хотят увеличить оплачиваемый отпуск до 35 дней

Чтобы военнослужащие и добровольцы смогли полноценно отдохнуть, в Госдуме предложили предоставлять им удлиненный отпуск при трудоустройстве.

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о продлении ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней. Такое право будет у работников, которые прошли военную службу по мобилизации, службу в войсках нацгвардии или военную службу по контракту.

«Такая мера не только позволит компенсировать длительное отсутствие полноценного отдыха в период выполнения боевых задач, но и станет важным стимулом для бывших участников СВО к возвращению в трудовую деятельность», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что изменение поддержит тех, кто исполнял обязанности в условиях повышенного риска для жизни и здоровья. Кроме того, это будет способствовать «успешной социальной и профессиональной реабилитации, плавной интеграции в мирную жизнь».

Если проект примут, он начнет действовать со дня официального опубликования.