Увеличение доли в уставном капитале ООО за счет его уменьшения не изменяет срок владения для НДФЛ

Если продать долю в уставном капитале ООО, которой учредитель владел более 5 лет, НДФЛ не будет. Изменение размера доли не всегда влияет на срок владения.

Если изменился только размер доли без изменения ее номинала, то срок владения не прерывается.

Такое бывает а случае, когда долю вышедшего участника не распределяют на всех и не продают, а погашают. При этом размер уставного капитала общества уменьшают на величину номинальной стоимости этой доли.

То есть номинальная стоимость доли участников ООО не меняется, а размер их долей подлежит увеличению только за счет уменьшения размера уставного капитала общества.

В этом случае срок владения для всей доли идет от даты приобретения ими их изначальной доли.

Такое разъяснение дает Минфин в письмах от 16.12.2024 № 03-04-05/126686, № 03-04-05/126696.

Аналогичное разъяснение Минфин давал в письме от 18.11.2024 № 03-04-06/114208. Пример по ситуации с увеличением доли за счет уменьшением УК – здесь.

В остальных случаях при изменении доли срок владения надо считать отдельно для каждой части доли (письмо Минфина от 17.01.2025 № 03-04-05/3338).

Что с 2025 года изменилось в правилах расчета НДФЛ при продаже доли в ООО, мы разбирали тут.