Минтруд объяснил, нужно ли проходить испытательный срок при переводе на другую должность

Сотрудник может проходить испытательный срок только при приеме на работу. Его не могут установить при переходе на другую должность внутри одной компании.

Работодатели могут установить испытательный срок только при приеме на работу при заключении трудового договора. Это нужно, чтобы проверить, действительно ли сотрудник справится со своими задачами, подходит ли он для выполнения конкретной работы.

Если сотрудник внутри одной компании переходит на другую должность, то ему не могут назначить испытательный срок. Такой перевод оформляют как дополнительное соглашение к действующему трудовому договору. Об этом сказано в телеграм-канале Минтруда.

Однако, если работник уволился, а потом вернулся в компанию на другую должность, то ему могут установить испытательный срок. Это уже будет считаться новым приемом на работу.

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