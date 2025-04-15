Правительство хочет уравнять права совместителей с основными работниками

Совместители будут получать компенсации за увольнение при сокращении или ликвидации компании-работодателя.

Кабмин собирается внести в Госдуму законопроект, который расширит права совместителей. Например, они смогут получать компенсации в случае ликвидации компании или при сокращении штата.

Согласно действующему ТК, на выплату средней зарплаты за второй и третий месяцы после увольнения могут рассчитывать только те сотрудники, у которых ликвидированная компания была основным местом работы. То же самое действует и в ситуации, когда работодатель решил сократить штат. Деньги получают только основные сотрудники, а совместители нет.

Изменения в ТК внесут, чтобы исполнить постановление Конституционного суда от 22.11.2024 № 54-П. Раньше не было единообразной судебной практике по делам о компенсациях совместителям. КС решил, что наличие подработки не должно отменять потерю основного дохода, а у совместителей должны быть права на компенсации. Об этом пишут «Ведомости».

В основном работу с подработками совмещают сотрудники госсектора, где много штатных должностей недоукомплектовано.

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