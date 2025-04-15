💬 Банк впервые оштрафовали за обмен информацией через WhatsApp

Сотрудник банка связался с должником в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Теперь организации предстоит уплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Суд впервые привлек к административной ответственности кредитную организацию, которая использовала иностранный мессенджер для передачи персональных данных.

Банк признали виновным по ст. 13.11.2 КоАП, ему выписали штраф в размере 200 тыс. рублей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор. О какой конкретно финорганизации идет речь, не уточняется.

О нарушении РКН узнал после обращения жительницы Москвы, которая предоставила доказательство переписки банка с должником в мессенджере WhatsApp. Сотрудник вопреки запрету отправил клиенту информацию с корпоративного номера.

С 1 марта 2023 года действует закон от 24.06.2023 № 277-ФЗ, по которому нельзя использовать иностранные мессенджеры при оказании государственных и финансовых услуг. В список запрещенных входят: Discord, Snapchat, WhatsApp, WeChat, Telegram, Skype, Microsoft Teams, Threema и Viber. За пересылку юридически значимых документов в этих мессенджерах нарушители рискуют получить штраф до 700 тыс. рублей.

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