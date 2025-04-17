ФНС: налог на профессиональный доход не привел к оттоку из трудовых отношений

С 2020 года наблюдается ежегодный рост количества трудоустроенных граждан (с 55,3 млн человек в 2020-м до 56,4 млн в 2023-м) при одновременном увеличении количества зарегистрированных самозанятых-плательщиков НПД.

Такие цифры представлены на заседании Общественного совета при ФНС России.

Как отметил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, режим НПД позволил «обелить» тех людей, которые не вписывались в механизм трудовых отношений по различным причинам.

«Мы были в реалиях “серой” занятости, которая исчислялась миллионами людей. Идея, которую мы закладывали при создании налога на профессиональный доход, – это простой доступ к возможности легализации своей деятельности, в том числе подработки, и конкурентные ставки», — заявил Егоров.

Председатель Попечительского совета «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Борисов добавил, что для многих НПД – это старт в большой бизнес, когда с минимальными затратами на налоговое администрирование можно начать свое дело.

«Некоторые самозанятые продвинулись дальше, они используют меры поддержки субъектов малого предпринимательства. По данным корпорации МСП, с 2022 года зарегистрировано 222 тысячи самозанятых, которые обращаются за обучением, информационной поддержкой, что позволяет им дальше развиваться и переходить в разряд индивидуальных предпринимателей на другие спецрежимы», — отметил Борисов.

Ранее мы сообщали, что самозанятых могут обязать указывать вид деятельности, а неактивных хотят снимать с учета.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.