ИП на УСН не учитывает расходы на свою командировку

ИП не может сам себя отправить в командировку. И соответственно, расходы по такой командировке налоговую базу по УСН не уменьшают.

Такое разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

В расходы нельзя включать оплату самому себе проезда, а также найма жилого помещения в командировке (письмо Минфина от 16.08.2019 № 03-11-11/62269).

А вот если в командировку ездил сотрудник, то его командировочные расходы учитываются для УСН.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка». Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа.