Роструд назвал признак фиктивного сокращения

Если вскоре после увольнения работника вводят должность с такими же обязанностями — это может указывать на фиктивное сокращение штата.

В Онлайнинспекцию.рф обратились с вопросом по поводу правомерности увольнения. По словам работника, сразу после увольнения в организации ввели должность, обязанности по которой частично совпали с сокращенной должностью.

Если обязанности по сокращенной и новой должностям аналогичны — это фиктивное сокращение штата работников, считает Роструд.

Когда же обязанности совпадают не полностью — сокращение не считается фиктивным, полагают специалисты ведомства. И в этом случае работодатель имел право расторгнуть трудовой договор в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК.

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